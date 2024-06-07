Aliağa Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'deki ilk sezonunu tamamlamanın ardından gelecek sezon için kadro revizyonu yapmaya hazırlanıyor. Sarı-siyahlı ekip, 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ancak şampiyonluğu namağlup kaçırarak play-off'ta 2. Lig'e yükselme şansını elde edemeyen bir sezon geçirdi.

Bu sezonda takım kaptanları Mithat Yaşar ve Yasin Tosun ile yolların ayrılması, Aliağa'nın gelecek sezon için kadroda yapmayı planladığı değişikliklerin habercisi olarak görülüyor. Tecrübeli futbolculara kulüp tarafından yapılan veda açıklamalarında, emekleri ve katkıları için teşekkür edildi. Mithat Yaşar, 38 yaşında olmasına rağmen geçen sezon takımına 4 gol katkısı yapmıştı. Aynı şekilde, 35 yaşındaki Yasin Tosun da 4 golle takımının başarısına katkıda bulunmuştu.

Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile başlamak için harekete geçerken teknik direktör Fatih Çardak'la devam kararı almıştı. Çardak, kulübün hedefleri doğrultusunda transfer ve takviyelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp yönetimi, Aliağa'nın bölgesel futbolunun gelişimine katkıda bulunan ve takıma uzun yıllar hizmet veren Mithat Yaşar ve Yasin Tosun'a gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Yeni sezon öncesi taraftarlar ise takımda yapılacak değişiklikleri merakla bekliyor.