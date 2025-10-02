İzmir’in Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde, 45 yaşındaki taşeron işçi Halil İbrahim Uz, çalıştığı geri dönüşüm tesisinde keresteleri sökmek için tırmandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü ve yaşamını yitirdi. Olay, iş güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı tartışmalarını gündeme getirdi.

Cenaze adli tıp kurumuna sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uz’un hayatını kaybettiğini tespit etti. İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Halil İbrahim Uz, Bergama Zeytindağ Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Evli ve iki çocuk babasıydı.

İş güvenliği tartışmaları gündemde

Taşeron işçisinin düşmesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ndeki iş güvenliği uygulamalarının yeterliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.