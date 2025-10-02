CHP’li Bülbül’den AKP’li Sarıbaş’a: “Sokağa ve çarşıya çıkmaya var mısınız?”

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup SözcübüSüleyman Bülbül, AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’a sert sözlerle yüklendi.Bülbül, Sarıbaş’a “Hodri meydan” diyerek esnafın ve vatandaşın arasına çıkmaya çağırdı.

“Mutfak yanıyor, çarşı pahalı”

Bülbül, Sarıbaş’a çağrısında ekonomik krizin toplumsal yansımalarını sıraladı:

“Sayın Seda Sarıbaş vekilim, gelin beraber sokağa çıkıp esnafı dolaşalım. Çarşıya, pazara girebilecekseniz eğer beraber alışveriş yapalım. İşçi, emekli sizi pazarda bekliyor. Üretemeyen, borçlu çiftçi sizi bekliyor. İşsiz üniversite bitirmiş gençler ‘Ben ne olacağım?’ diyor. Siftah yapamayan esnaf ‘Ben ne olacağım?’ diye soruyor. Gelecek kaygısı yaşayan gençlere ne diyeceksiniz? Kirasını ödeyemeyen vatandaş sizi bekliyor. Asgari ücreti açlık sınırının altında kalan işçiler sizleri bekliyor. Mutfak yanıyor, çarşı pahalı!”

“Bu iş el öpüp 200 TL almaya benzemez”

Ekonomideki çöküşe dikkat çeken Bülbül, şunları söyledi:

“2019’da 200 TL ile yaklaşık 38 dolar alınırken bugün sadece 5 dolar alınıyor. Bu iş, el öpüp 200 TL almaya benzemez!”

“Milli irade gaspçılarıyla yola çıkıyorsunuz”



AKP’ye geçen belediye başkanlarını “milli irade gaspçıları” sözleriyle eleştiren Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın vekil; yanınızdaki milli irade gaspçıları olan belediye başkanlarına iyi sarılın, yarın sizi de satmasınlar! Korktukları için sokağa çıkamayanlarla yola çıkmayın, ne yapacakları belli olmaz. Milli irade gaspçısı olup topuklayanlarla yol yürüyorsanız, yolunuz açık olsun! Ne siz ne de belediye başkanları… Eğer cesaretiniz varsa, hodri meydan!



“23 yıldır hangi sözünüzü tuttunuz?”



Bülbül, AKP iktidarının Aydın’a verdiği vaatleri tek tek hatırlatarak eleştirilerini sürdürdü:

“Hızlı tren, halka açık havaalanı, depreme dayanıklı kamu binaları ve okullar, adliye binası, emniyet müdürlüğü binası, Ödemiş-Beydağ-Nazilli yolu, Köşk-Ödemiş yolu, Çine demiryolu… Halkımıza seçim öncesi 23 yıldır verdiğiniz hangi sözü tuttunuz? Hiçbirini!”



“Belediyeleri şantaj ve tehditle aldınız”



AKP’nin belediye başkanlarını baskıyla kendi saflarına kattığını ileri süren Bülbül, şu sözleri sarf etti:

“Sizin en iyi bildiğiniz iş; kumpaslar ve şafak operasyonlarıdır. Saraydan talimatlı yargı aparatlarıyla, sandıkta kaybettiğiniz belediyeleri ‘Ya içeri tıkıl ya da AKP’ye katıl’ baskısıyla masada aldınız. Şunu çok iyi bilin: Yanınızdaki milli irade gaspçılarıyla birlikte ilk seçimde sandığa gömüleceksiniz!”

“Televizyon programına çıkalım”

Açık çağrıda bulunan Bülbül, meydan okudu:

“Yüreğiniz yetiyorsa, zübüklerle ve onları savunan siz AKP’li vekillerle istediğiniz televizyon programına çıkalım konuşalım. Var mı cesaretiniz sokağa çıkmaya, çarşıyı gezmeye, esnafı dinlemeye! Hodri meydan!”



“Utanırsınız, çok utanırsınız”

Sözlerini sert bir uyarıyla bitiren Bülbül, “Sayın vekil, son olarak bu oy gaspçısı belediye başkanları için daha önce söylediklerinizi hatırlatırsam utanırsınız ve çok utanırsınız! Allah hiç kimseyi ne sizlerin durumuna ne de Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin. Çok üzülüyorum!” ifadelerini kullandı.