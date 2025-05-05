Aliağa Belediyesi, bağlı iştiraki APAŞ’ın tasarrufundaki Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde yapılan incelemelerde, yaklaşık 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi yöntemlerle çevreye zarar verecek biçimde depolandığını duyurdu. Belediye, ilgili kurumlara resmi bildirimde bulunarak yasal süreci başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

28 Şubat 2025 tarihinde Aliağa Belediyesi’nin Yüzde 100 iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş (APAŞ) şirketi tasarrufuna geçen Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde Belediyemiz tarafından imar kanununa, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler hızla alınmaktadır.



Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi Zabıtası tarafından bölgede yapılan ilk incelemelerde tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15.000 ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir.



Belediyemizce konu ile ilgili olarak ivedilikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Kıyı ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne, Aliağa Liman Başkanlığına ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine bilgilendirme ve ihbar yapılmış olup, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırım uygulanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Aliağa Belediyesi Başkanlığı