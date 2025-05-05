Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon kadro planlamaları doğrultusunda smaçör İklimya Demir ile yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız ve Dilara Gedikoğlu ile de yollarını ayırmıştı.

Kulüpten teşekkür mesajı

Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak” ifadelerine yer verildi.