İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup’ta liderlik mücadelesi veren Aliağa Helvacı Spor, sahasında Yapıcıoğlu Başdaş Spor ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Helvacı Spor, ilk dakikadan itibaren rakibine üstünlük kurdu. 10. dakikada Kemal Atamer’in kaydettiği golle öne geçen ev sahibi ekip, hız kesmeden gol yağmuruna devam etti. 12. dakikada Doğukan Can’ın golüyle farkı ikiye çıkaran Aliağa Helvacı, 24. dakikada bir gol daha bularak skoru 3-0’a getirdi.

İlk yarıda 7 gol

İzzet Enes Topuz, 38. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaparken, hemen ardından 45. dakikada bir gol daha kaydetti ve ilk yarı 7-0 Aliağa Helvacı Spor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Samet Güneş de 22. ve 24. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıya damgasını vuran isimler arasında yer aldı.

İkinci yarıda ikinci gol yağmuru

İkinci yarıya da hızlı giren Aliağa Helvacı Spor, 46. dakikada Sadık Buzoğlu’nun golüyle farkı iyice açtı. Sadık, 65., 74. ve 85. dakikalarda kaydettiği gollerle maçtaki gol sayısını 4’e çıkarırken, Yağmur Taş da 53. dakikada skoru 11-0’a getirdi. Bu gollerle birlikte Aliağa Helvacı Spor, sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 36’ya çıkaran Aliağa Helvacı Spor, Anakaya Özçamdibispor’un deplasmanda Nafiz Gürman’a 3-1 yenilmesinin ardından liderlik koltuğuna oturdu.