İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Urla ilçesi Yenice mevkiinde jandarma ekipleri, gece saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. İhbar doğrultusunda, yolda seyir halindeki bir kamyon durduruldu. Ekipler, kamyonun kasasında yaptıkları aramada çöplerin arasına gizlenmiş olan uyuşturucu maddeyi buldu. Yapılan detaylı incelemede, toplamda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı

Kamyonun sürücüsü N.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine intikal eden ekipler, zanlıyı Yenice Jandarma Karakolu'na götürdü. Burada yapılan işlemlerinin ardından, N.A. adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.