Aliağa Belediyesi Spor Okulları karate öğrencileri, Antalya Serik’te 2-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Aspendos Cup karate turnuvasında mücadele etti. Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen turnuvada, Aliağa’dan 6 karateci, Aliağa Demir Spor Kulübü adına 1200 rakibe karşı yeteneklerini sergiledi.

Öykü Durudilek’in üçüncülük madalyası

Turnuvada, 2015 doğumlu Öykü Durudilek, 34 kiloda kumite dalında üçüncülük madalyası kazandı. Durudilek, zorlu rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Aliağa karatecileri, Aspendos Cup’ta milli sporcularla yarışarak önemli bir deneyim kazandılar.

Bir sonraki hedef Menemen’deki İl Şampiyonası

Aspendos Cup’ın ardından, Aliağalı karateciler 10 Mayıs’ta Menemen’de düzenlenecek olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İl Karate Şampiyonası’na katılacak. Aliağa Belediyesi Spor Okulları, turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor.

“Daha iyi dereceler alacaklar”

Turnuva sonrası öğrencilerini tebrik eden Aliağa Belediyesi Karate Eğitmeni Nezahat Aksu, şöyle konuştu: "Zorlu bir müsabakaydı. Türkiye derecesi olan milli sporcularla yarıştık. Sporcumuz Öykü Durudilek üçüncülük madalyası aldı. Öğrencilerimin daha iyi dereceler alacağına inanıyorum. Bugünden itibaren 10 Mayıs’ta 22 sporcumuzla katılacağımız il şampiyonası için çalışmalara başladık."