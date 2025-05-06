Yeni Papa seçimi için 80 yaş sınırını aşmamış 133 kardinal, konklava’ya katılmak üzere Roma’daki Azize Marta Evi’ne yerleşti.

Yeni Papa’yı seçecek 80 yaş altı 133 kardinal, konklava’ya katılmak üzere Roma’ya ulaştı. Vatikan Basın Servisi, Azize Marta Evi ve bitişiğindeki tesislerin kardinallerin konaklaması için hazırlandığını açıkladı.

Konklava öncesi hazırlıklar

Vatikan Basın Servisi Başkanı Matteo Bruni, RIA Novosti’ye dayandırdığı açıklamasında, konklava öncesi kardinaller için gerekli tüm düzenlemelerin tamamlandığını bildirdi. Çarşamba günü açılacak konklava öncesi Azize Marta Evi’ndeki geleneksel konut ile bitişikteki bina, gizlilik ve izolasyon koşullarına uygun hale getirildi.

Kardinallerin konaklama yerleri

Bruni’ye göre, kardinaller Salı sabahı kura sonucu belirlenen odalarına taşınabilecek. Tesislerde, çalışma ve ibadet odalarının yanı sıra dinlenme alanları da hazırlandı.

Seçim süreci ve kurallar

Konklava, papalık baş tören görevlisinin Latince “extra omnes” (herkes dışarı) çağrısıyla başlayacak. Seçilmek için bir adayın oyların üçte ikisini alması şartı bulunuyor. Oy kullanma hakkına sahip kardinaller, seçim boyunca dış dünya ile tüm iletişimden yalıtılacak.

Üçte iki çoğunluk

Toplam 133 kardinallerin vereceği oyun en az 89’unu alan aday, yeni Papa unvanını kazanacak. Süreç, genellikle birkaç gün sürebiliyor.