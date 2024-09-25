İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ile şube meclis üyeleri de yer aldı. Oda faaliyetleri ve Aliağa limanlarındaki yük ve konteyner istatistikleri, gündemin ana maddeleri arasında yer aldı.

Yüzde 35 Konteyner Trafiği Artışı

Toplantıda konuşan Adem Şimşek, Aliağa Limanları’nda 2024 yılının ilk 8 ayında TEU bazında elleçlenen konteyner trafiğinin 1 milyon 409 bin 336 TEU'ya ulaştığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış gösteren Aliağa, ilk kez Ambarlı ve Kocaeli’nin ardından Tekirdağ'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Şimşek, aynı dönemde limana uğrak yapan gemi sayısının ise yüzde 4 düşüşle 4 bin 98 olduğunu, ancak Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki konumlarını koruduklarını vurguladı.

Aliağa Net Tonajda Liderliğini Koruyor

2024'ün ilk 8 ayında elleçlenen toplam gross ton miktarının 80 milyon 768 bin 923 ton olduğunu belirten Şimşek, net tonajda ise 57 milyon 787 bin 300 tona ulaşıldığını, bu verilerle Aliağa’nın net tonajda liderliğini sürdürdüğünü açıkladı. Geçen yıla göre net tonajda yüzde 8 artış kaydedildi.

Yüklemede Birinci, Boşaltmada İkinci Liman

Aliağa Limanları’nda 2024'ün ilk 8 ayında yapılan yükleme işlemleri 23 milyon 264 bin 826 net ton olarak gerçekleşti ve liman, Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı. Boşaltma işlemlerinde ise 34 milyon 522 bin 474 net ton ile yüzde 5 artış göstererek en çok boşaltma yapılan ikinci liman konumuna yükseldi.