Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimlerinde Rekabet Artıyor!

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Hatice Kekeva'nın yeniden aday olduğunu açıklamasıyla tek adaylı bir seçim bekleniyordu. Ancak, MAHED Başkanı Ayla Yarıcı'nın adaylık açıklaması ve diğer isimlerin gündeme gelmesiyle seçimler heyecan kazandı.

Tek aday beklentisi bozuldu

Mevcut başkan Hatice Kekeva’nın yeniden aday olduğunu duyurmasının ardından, Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimlerinde tek adaylı bir süreç beklentisi hâkimdi. Ancak MAHED Başkanı Ayla Yarıcı, sürpriz bir açıklama yaparak başkanlık yarışına katıldı. Yarıcı'nın açıklaması, seçimlerin tahmin edilenden daha çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi.

"Kolektif dayanışma ile sosyal projeler"

Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner'in basın toplantısı için salon tahsis etmesiyle, Yarıcı, Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda halkın karşısına çıktı. Yarıcı, başkan seçilmesi durumunda toplumun birçok kesimine dokunacak sosyal projelere imza atacağını belirtti. Özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddet, hayvan hakları ve iş istihdamı konularında yapılacak çalışmaların altını çizdi.

"Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı Mücadele" başta olmak üzere çeşitli konularda seminerler, konferanslar ve hukuki destek sağlama taahhüdünde bulunan Yarıcı, toplumsal dayanışmayı ön planda tutan bir vizyon sundu. Ayrıca, ücretsiz sağlık taramaları ve ihtiyacı olan ailelere tedavi desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ayla Yarıcı kimdir?

Ayla Yarıcı, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1988 yılından bu yana turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Yarıcı, uzun yıllar otellerde Kat Hizmetleri Müdürü olarak çalıştı. 2010 yılında kurduğu temizlik firması ile halen turizme hizmet vermeye devam eden Yarıcı, aynı zamanda Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim Derneği Başkanı olarak toplumsal projelere öncülük ediyor.

Adayların projeleri

Yarıcı, projeleri arasında yer alan mesleki eğitim kursları ve iş istihdamına yönelik çalışmalarla, Marmaris’in sosyal dokusuna katkı sağlamayı hedefliyor. Kültür ve sanat etkinlikleri, el beceri kursları, ve mesleki eğitimler ile hem kadınları hem de gençleri ekonomiye kazandırmayı planlayan Yarıcı, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir çizgide, ideolojik bağımsızlıkla hareket edeceklerini vurguladı.

Basın toplantısının ardından Yarıcı, Kemeraltı Mahallesi Muhtarı Özlem Mumcu’ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Mumcu, muhtarlık mücadelesinden vazgeçmediği için seçildiğini belirterek Yarıcı’ya desteğini dile getirdi.