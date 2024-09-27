Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezon öncesi elemeleri geçerek normal sezonda ilk kez yer alma hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, altyapısına önemli bir genç yeteneği dahil etti. U16 Milli Takımı'nda da forma giyen 16 yaşındaki, 2.17 boyundaki pivot Ahmet Kerim Andıç, Aliağa ekibinin altyapı kadrosuna katıldı.

Altyapıya önemli transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, "2008 jenerasyonunun önemli isimlerinden Ahmet Kerim Andıç, altyapımıza transfer olmuş ve uzun süreli bir sözleşme imzalanmıştır. U16 Milli Takımı'mızın pivotu olan Ahmet Kerim, Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü Kenan Bajramovic ile çalışmalara başlamış olup, BGL ve altyapı takımlarımızda forma giyecektir. Kendisine Petkimspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Petkimspor, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında 1 Ekim Salı günü Polonya’da King Szczecin’e karşı deplasmanda mücadele edecek.