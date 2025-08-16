Altyapıdan üç genç profesyonelliğe adım attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Dış transferde kadrosuna önemli takviyeler yapan İzmir temsilcisi, bu kez altyapıdan yetişen üç genç ismi A takıma kazandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) forma giyen Kerem Söğüçaylı, Hüseyin Seviğ ve Yiğit Gökay Kaba ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Genç oyuncularla sözleşme imzalandı

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, “Geçen sezon BGL takımımızda önemli işler yapan genç basketbolcularımız Kerem Söğüçaylı, Hüseyin Seviğ ve Yiğit Gökay Kaba ile profesyonel sözleşme imzaladık. Oyuncularımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kadrosunu genişletmeye devam ediyor

Aliağa Petkimspor, dış transferde de aktif bir süreç yürütüyor. Daha önce Yannick Frankie, David Efianayi, Martynas Sajus, Roberts Blumbergs, Yunus Emre Sonsırma, Jehyve Floyd, Stanley Whittaker, Boran Güler ve Sean McDermott gibi isimlerle anlaşan kulüp, böylece hem tecrübeli hem genç oyuncularla kadro derinliğini artırmış oldu.

Sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Aliağa temsilcisi, teknik ekip ve yönetim koordinasyonunda hem antrenman hem de kamp sürecini sürdürürken, genç yetenekleri de sistemine entegre etmeye başladı.