Bifet markalı sucukta domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ile Taklit ve Tağşiş Yapıldığı Tespit Edilen Ürünler” listesini kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın yayımladığı son listede daha önce ürünlerinde domuz eti tespit edilen Bifet markası bir kez daha yer aldı. Denetimlerde, bu kez markanın sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği bildirildi.

Aynı firmanın salamında da domuz eti çıkmıştı

31 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan bir önceki listede, Bifet markalı salam ürününde de domuz etine rastlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından firmanın geçmiş kayıtları da gündeme geldi. Firma sahibi İlko Köse’nin daha önce farklı markalarla da aynı içerik hilesine başvurduğu ortaya çıktı.

Firmanın geçmişi de şüpheyle anılıyor

İlko Köse’nin 2019 yılında “Gurme Gıda” markasıyla piyasada yer aldığı, o dönemde de ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bildirildi. Bu süreç sonrası marka ismini “Bifet” olarak değiştirdiği, ayrıca “7Tepe” adlı başka bir markaya daha sahip olduğu belirlendi. Bakanlık, bu markaların da geçmişte benzer denetim sonuçlarıyla gündeme geldiğini açıkladı.

Üretim tesisi Kocaeli’nde yer alıyor

Bifet Gıda’nın üretim merkezinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer aldığı öğrenildi. Ürünlerinde farklı hayvansal proteinler kullanarak tüketiciyi yanıltan firmaya karşı Bakanlığın yasal işlem başlattığı aktarıldı.

Tarım Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden gıda üreticilerine yönelik kontrollerin artarak süreceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu tarz hileli ürünlerin tespit edilmesiyle birlikte kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği vurgulandı.