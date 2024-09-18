Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) Antalya’da düzenlenen eleme turunda başarılı bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, Hollanda temsilcisi Heroes Den Bosch’u 92-72'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İzmir ekibi, grup finaline çıkmak için yarın Fransız ekibi Cholet ile karşı karşıya gelecek. Gloria Arena’da oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Yenmesi halinde diğer eşleşmeyi bekleyecek

Petkimspor, Cholet’yi yenmesi halinde cumartesi günü PAOK-Oradea eşleşmesinin galibiyle karşılaşarak, adını Basketbol Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdırmak için mücadele edecek. İzmir temsilcisi rakibine mağlup olursa, Avrupa'daki yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Aliağa Petkimspor, BCL'deki performansını sürdürmek için taraftarlarının desteğine güveniyor ve Avrupa’da başarı hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.