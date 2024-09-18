Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin üçüncü ülkeler üzerinden devam ettiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından, 2 Mayıs itibarıyla Türkiye'nin tüm ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduğunu hatırlattı. Açıklamada, bu konuda bazı medya organlarında yer alan "gerçekleri çarpıtan ve manipülatif" haberlerin, Filistin davası veya insani değerlerle alakası olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in insanlık dışı saldırılarının durdurulması ve insani yardımların engellenmemesi için yoğun diplomasi çabaları yürüttüğünü bildirdi. Ayrıca, 9 Nisan itibarıyla Türkiye'den İsrail'e ihracatın durdurulduğu ve 2 Mayıs itibarıyla bu işlemlerin tamamen sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Hal ve gerçek böyle iken, aksi yöndeki haberlerin, açıklamaların, bilgilerin tamamı Filistin davasıyla ya da temel insani değerlerle alakalı olmayan ve itibar edilmemesi gereken yalanlardan ibarettir. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı zaman zaman ortaya atılan bu yalanların asıl amacının Türkiye'nin genel dış ticaretine ve ekonomik gelişmesine sekte vurmaya çalışmak olduğunun farkındayız. İsrail hükümeti derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze’ye yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetleri başlayıncaya kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Bununla birlikte Filistin davasının ve zulüm altındaki mazlum coğrafyaların her daim yanında olan ülkemizin bu duruşunun, maksatlı yalan haberler ve İsrail'e hizmet eden kara propagandalarla gölgelenmesine izin verilmeyecektir."