Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Beşiktaş Fibabanka’yı ağırladı. ENKA Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla sahadan 96-73 galip ayrıldı.

Karşılaşma dengede başladı, fark sonradan açıldı

Mücadelenin ilk çeyreğinde her iki takım da tempolu bir oyun sergilerken, Beşiktaş ilk periyodu 28-25 önde tamamladı. Devreye 49-41 üstün giren konuk ekip, üçüncü çeyrekte oyuna tamamen ağırlığını koydu ve bu bölümü 77-53 önde kapatarak farkı açtı. Son çeyrekte skoru koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 96-73 kazandı.

Skor dağılımı

Aliağa Petkimspor:

Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Efeoğlu -, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Şav 8, Aldridge 7

Beşiktaş Fibabanka:

Mathews 17, Needham 11, Berk Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Kerem Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2

Maçın detayları

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Emin Moğolkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

Periyotlar: Periyot: 25-28 Devre: 41-49 Kopenhag vs Aarhus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Periyot: 53-77 Maç Sonu: 73-96

