Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Kepezspor’la 1-1 berabere kaldı. Altay, bu sonuçla 3. Lig’e düştü.
Maçın golleri
Maçın ilk golü Kepezspor’dan geldi. 45. dakikada Cerem Talha Dinçer, Kepezspor’u 1-0 öne geçirdi. Ancak bu golün hemen ardından, 45+3’te Altay’dan Özgür Özkaya, beraberliği sağlayan golü kaydetti.
Takımların kadroları
Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay (Mehmet Onur Yıldız dk. 90+2), Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Arda Gezer (Deniz Kadah dk. 60), Emre Tangeldi (Caner Baycan dk. 90+2), Mehmet Nur Kaymaz (Ali Kızılkuyu), Onur Efe, Murat Uluç
Kepezspor: Burak Çapkınoğlu, Anıl Şahin (Zafer Göktuğ Erdem dk. 31), Harun Toprak, Orhan Aktaş, Muzaffer Kocaer, Aykut Uluç, Melik Derin (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 70), Ege Özkayımoğlu (Furkan Çil dk. 69), Osman Güraltunkeser (Kerem Çağatay dk. 77), Cerem Talha Dinçer, Murat Yılmaz (Sefa Yılmaz dk. 77)
Sarı kartlar ve hakemler
Sarı Kartlar:
Altay: Arda Gezer, Mehmet Kaymaz, Özgür Özkaya, Murat Uluç
Kepezspor: Cerem Talha Dinçer, Sefa Yılmaz
Hakemler: Burak Kamalak, İlker Ayten, Hakan Erkan