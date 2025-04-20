Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Molde vs Bodo Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Molde vs Bodo Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Maçın ilk golü Kepezspor’dan geldi. 45. dakikada Cerem Talha Dinçer, Kepezspor’u 1-0 öne geçirdi. Ancak bu golün hemen ardından, 45+3’te Altay’dan Özgür Özkaya, beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Kepezspor’la 1-1 berabere kaldı. Altay, bu sonuçla 3. Lig’e düştü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.