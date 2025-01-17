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Bu mücadelenin ardından Aliağa Petkimspor, 22 Ocak’ta Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki son sınavında Azerbaycan’da Hapoel Holon ile karşılaşacak ve son 16’ya kalmak için mücadele verecek.

Basketbol Süper Ligi 'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aliağa Petkimspor , ilk devrenin son maçında Bursaspor ’a konuk olacak. Aliağa temsilcisi, bu maçla 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

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