Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aliağa Petkimspor, ilk devrenin son maçında Bursaspor’a konuk olacak. Aliağa temsilcisi, bu maçla 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
Aliağa Petkimspor seriye devam etmek istiyor
Ligde 14 haftada 6 galibiyet alan Petkimspor, Bursaspor karşısında galip gelerek seriye devam etmek istiyor. Maç, Tofaş Spor Salonu’nda saat 20:30’da başlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi hedefi
Bu mücadelenin ardından Aliağa Petkimspor, 22 Ocak’ta Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki son sınavında Azerbaycan’da Hapoel Holon ile karşılaşacak ve son 16’ya kalmak için mücadele verecek.
Kaynak: DHA