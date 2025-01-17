İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını resmen onayladı. Bu önemli karar, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve rehinelerin evlerine kavuşması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Herzog'dan açıklama

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, kabine kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır."

Sürecin devamı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamalarına göre, kararın ardından İsrail hükümetinin de anlaşmayı hızlıca onaylaması bekleniyor. Ateşkesin uygulanmaya başlaması ve esir takası sürecinin detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.