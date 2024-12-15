Aliağa Petkimspor, son 4 maçını kaybederek Play-Off hattından uzaklaşıp alt sıralara geriledikten sonra İzmir derbisinde Karşıyaka'yı 83-82 yenerek moral buldu. Bu galibiyet, Petkimspor’un 10. haftada elde ettiği 4. zaferi oldu ve kötü gidişata son vererek rahat bir nefes aldı.

Maçın ardından açıklama yapan antrenör Burak Gören, "Bu maç, basketbol kalitesi ve mücadele gücü açısından üst seviyede bir mücadeleydi. Her iki takım da galibiyeti hak etti, ancak şans bu kez bizim yanımızdaydı. Kötü sonuçlar aldığımız bir dönemi geride bıraktık ve bu süreçte oyuncularım hem çalışkanlıkları hem de karakterleriyle önemli bir duruş sergilediler. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi. Petkimspor, bu galibiyetin ardından hafta içi Salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Belçika'nın Filou Oostende takımına konuk olacak.