İstanbul'da silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve engellenmesine yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar büyük yankı uyandırdı. 08 Kasım 2024 ile 11 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, Sarıyer ve Esenyurt ilçelerinde çok sayıda şüpheli yakalandı.

İran uyruklu şahıs cinayeti

08 Aralık 2024 tarihinde Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda, İran uyruklu bir şahsın öldürülmesine yönelik yapılan çalışmalarda, cinayeti işleyen kişi de dahil olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt ilçesinde ise, daha önce aynı iş yerine düzenlenen iki silahlı saldırı ile ilgili yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Silahlar ve para ele geçirildi

11 Aralık 2024 tarihinde Esenyurt’ta, çalıntı motosikletle ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek ve 16 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

11 şüpheli tutuklandı

Yakalanan 11 kişi, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.