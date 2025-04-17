Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin’in kasık kas grubunda 2. derece yırtık tespit edildiğini ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Aliağa Petkimspor’dan Yavuz Gültekin için sakatlık açıklaması

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, oyuncusu Yavuz Gültekin’in yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yaptı. Kulüp, geçtiğimiz hafta oynanan Karşıyaka maçında sakatlanan Gültekin’in yapılan kontroller sonucunda kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Tedavi süreci başlatıldı

Aliağa Petkimspor sağlık ekibi tarafından başlatılan tedavi süreci kapsamında Yavuz Gültekin’in 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Yavuz Gültekin’in yapılan kontrollerinde, kasık bölgesi kas grubunda 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin başlattığı tedavi süreci doğrultusunda sporcumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Yavuz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde parkelere dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.