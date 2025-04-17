Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gölmarmara ilçesinde hizmet verecek olan mobil kısırlaştırma aracı Vetbüs ve Acil Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yerinde incelendi.

Gölmarmara’da yerinde inceleme gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, her ay farklı ilçelerde yürüttüğü çalışmalarına Gölmarmara’da devam etti. Komisyon Başkanı Uğur Doğan, komisyon üyeleri ve gönüllü destekçilerden oluşan heyet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ile birlikte ilçedeki Acil Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vetbüs kırsal mahallelere hizmet götürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in seçim vaatleri arasında yer alan ve nüfusu 25 binin altındaki ilçelerde hizmet vermek üzere tasarlanan mobil kısırlaştırma ve tedavi aracı Vetbüs, Gölmarmara’da incelemeye açıldı. Vetbüs ile kırsal alanlarda yaşayan hayvanlara ulaşılması ve yerinde müdahale sağlanması hedefleniyor.

“Manisa’mıza yakışan bir proje”

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekerek, “Vetbüs ve rehabilitasyon merkezi ile önemli bir adım atıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize ve Manisa’mıza yakışan bir iş oldu” ifadelerini kullandı.

“Toplum ve hayvan sağlığına katkı”

Komisyon gönüllüsü Nurcan Zeyrek ise, “Vetbüs projesi, yalnızca hayvanların değil toplumun da sağlığı için büyük bir kazanım. Her ay ilçelere giderek yerinde incelemeler yapıyoruz. Bu projeler birer başlangıç, sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilim temelli ve sürdürülebilir yaklaşım

Komisyon, geçici çözümler yerine bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla sokak hayvanlarına kalıcı fayda sağlamayı amaçlıyor. İlçe belediyeleriyle iş birliği içinde yürütülen bu süreç, sadece bakımevleriyle sınırlı kalmayıp şehir genelinde bütüncül çözümler sunmayı hedefliyor.