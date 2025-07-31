Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, 2025–2026 sezonu öncesi altyapı organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Türk basketboluna çok sayıda oyuncu kazandıran deneyimli isim Ahmet Gürgen, altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi.

Ahmet Gürgen, Altyapının Başına Geçti

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardır Türk basketbolunun çeşitli kademelerinde görev yapan ve önemli oyuncuların gelişimine katkı sunan Ahmet Gürgen’in, Aliağa Petkimspor altyapısını yeniden inşa edecek ekipte liderlik rolü üstleneceği belirtildi.

Hedef: Sürdürülebilir Başarı ve Milli Takıma Oyuncu

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Irgıt, yeni vizyonlarını şu sözlerle özetledi:

“Hedefimiz, Türk basketbolunun gelişimini destekleyen örnek altyapı ekollerinden birini oluşturmak. Genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek, sistemli bir gelişim süreciyle yalnızca A takıma değil, milli takıma ve Avrupa liglerine de oyuncu kazandırmak istiyoruz.”

Oyun Kurucular Öncelikli Gelişim Alanı

Geçtiğimiz sezon uzun oyuncuların gelişimine odaklanan kulüp, bu kapsamda eski profesyonel oyuncu Kenan Bajramovic’i teknik ekibe dahil etmişti. Bu sezon ise benzer bir metodoloji oyun kurucular için uygulanacak.

Altyapıda Uzun Vadeli Model

Yapılan açıklamada, yeni yapı ile altyapının sadece kısa vadeli başarılar değil, uzun soluklu ve sürdürülebilir gelişim için de temel taşı haline getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. “Türk basketbolunun gelişimine katkı sunan örnek bir model oluşturmak istiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.