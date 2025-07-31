Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “İlmik İlmik” adlı tiyatro oyunu, Efes Selçuk Amfi Tiyatro’da tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Oyunda 12 Eylül Askeri Darbesi öncesi Ege’nin bir köyünde yaşanan zorluklar ve üreticilerin sosyal hayatı çarpıcı bir dille anlatıldı.

Hasan Öztürk’ün önemli eseri sahnelendi

Oyunun yazarı merhum Hasan Öztürk, 12 Eylül döneminde tutuklu bulunduğu Konca Askeri Tutukevi’nde bu metni yazdı. Yönetmenliğini Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan üstlendi. Ayhan, oyunun zor şartlar altında yazıldığını belirterek, eser ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Keskin’den oyunculara tebrik

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, oyunun sonunda oyuncuları başarılı performansları nedeniyle tebrik etti.

“İlmik İlmik” oyunu, yerel tiyatronun gelişmesine katkı sağlarken, tarih ve kültürün sahnede buluşmasına olanak sundu.