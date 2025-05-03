Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 83-82 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibi ligde 11. galibiyetine ulaşırken, Büyükçekmece 15. yenilgisini aldı.

Maç başa baş geçti

Karşılaşma boyunca iki takım da skor üstünlüğünü sürekli olarak el değiştirdi. İlk periyodu 23-19 önde kapatan Petkimspor, devreye 45-46 geride girdi. Üçüncü periyotta ise skor 64-64 eşitlendi.

Son bölümde üstünlüğü yeniden ele geçiren Aliağa temsilcisi, Van Beck’in skorer performansıyla sahadan 83-82 galip ayrıldı.

En skorer Van Beck oldu

Petkimspor’da Van Beck 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Echenique ve Dotson da 18’er sayıyla katkı verdi. Büyükçekmece’de ise Love 21 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Maç detayları

Salon: Aliağa Belediyesi Spor Salonu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor:

Russell 7, Williams 3, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Echenique 18, Dotson 18, Van Beck 25, Troy Selim Şav 2, Aldridge 4, Kılıçarslan Şenkahya 4

Başantrenör: Burak Gören

Onvo Büyükçekmece Basketbol:

Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Ata Kahraman, Emircan Koşut 7, Love 21, Bruinsma 4, Arda Berk Kaya

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Periyotlar:

Periyot: 23-19

İlk Yarı: 45-46 Periyot: 64-64

Maç Sonu: 83-82