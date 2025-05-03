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Altay, sezon genelinde yaşadığı maddi ve sportif sıkıntıların ardından 2. Lig'de tutunamadı.

Altay’a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Yusuf Tekin, 84. dakikada Caner Baycan ve 88. dakikada Onur Efe’den geldi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Altay, taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapattı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta 2024-2025 sezonunun son haftasında Altay, evinde konuk ettiği Kırklarelispor’u 3-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi, sezonun kapanışında aldığı galibiyete karşın küme düşmekten kurtulamayarak 3. Lig’in yolunu tuttu.

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