Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta 2024-2025 sezonunun son haftasında Altay, evinde konuk ettiği Kırklarelispor’u 3-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi, sezonun kapanışında aldığı galibiyete karşın küme düşmekten kurtulamayarak 3. Lig’in yolunu tuttu.
Goller galibiyeti getirdi, ligde kalmak yetmedi
Altay’a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Yusuf Tekin, 84. dakikada Caner Baycan ve 88. dakikada Onur Efe’den geldi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Altay, taraftarı önünde sezonu galibiyetle kapattı.
Kadrolar ve teknik detaylar
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Berkay Salman, Batuhan Bıyıklı
Altay:
Ulaş Hasan Özçelik (dk. 80 Galip Mendeş), Kuban Altunbudak, Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Yusuf Tekin, Özgür Özkaya (dk. 80 Caner Baycan), Mehmet Nur Kaymaz (dk. 80 İbrahim Kıravi), İsa Toygar Ekinci (dk. 63 Özay Hepgüler), Ege Parmaksız (dk. 63 Arda Gezer), Onur Efe, Mehmet Onur Yıldız
Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan
Kırklarelispor:
Erkam Mecit Erginsoy, Bedirhan Özyurt, Emir Miray Köksal, Emre Balkı (dk. 46 Rüzgar Duralı), Ertuğrul Tuysuz, Hozan Harman, Yücel Candemir, Cemil Devrim, Batın Özden Kemertaş (dk. 46 Berke Can Özsoy), Rüzgar Derici, Bilal Ayaz İnel
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Altay 3. Lig’e geriledi
Altay, sezon genelinde yaşadığı maddi ve sportif sıkıntıların ardından 2. Lig'de tutunamadı.