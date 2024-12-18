Türk basketbolunun yükselen yıldızı Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonunda tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa arenasında ilk kez mücadele eden Petkimspor, elemelerden başarıyla çıkarak yer aldığı B Grubu’nu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamladı ve Play-In etabına yükseldi.

Son maçında, grup ikinciliği için mücadele ettiği Filou Oostende’yi Belçika deplasmanında 85-76 mağlup eden Petkimspor, kritik bir galibiyete imza attı. Maçın yıldızı, attığı 25 sayıyla Breein Tyree oldu.

Unicaja’ya karşı iki mağlubiyet

Grup lideri ve geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Unicaja Malaga ile oynadığı iki karşılaşmayı kaybeden Petkimspor, elemelerden ve grup aşamasından toplam 9 maçta 7 galibiyet alarak Play-In etabına yükselme başarısı gösterdi.

Saha avantajı Petkimspor’da

Grubu ikinci sırada tamamlayan Petkimspor, Play-In etabında A Grubu’ndan gelecek rakibini bekliyor. Bu turda, 2 galibiyete ulaşan takımın son 16 turuna yükseleceği seride, Petkimspor saha avantajına sahip olacak. İlk ve gerekirse üçüncü maç İzmir’de oynanacak.

Burak Gören’den açıklama

Petkimspor’un başarısında büyük pay sahibi olan Antrenör Burak Gören, takımını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Grubumuzda BCL’in en güçlü takımı olan Unicaja vardı. Oostende ile ikinci sıra için kıyasıya bir yarış verdik. İlk kez bu turnuvada yer alıyoruz ve tarihimizde ilk kez katıldığımız bu ligde harika bir başlangıç yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."

Avrupa’daki ilk yılında büyük başarı

Aliağa Petkimspor, Avrupa'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla basketbol camiasında dikkat çekti. Play-In etabındaki rakibine karşı avantajlı bir başlangıç yapmak isteyen İzmir temsilcisi, son 16’ya kalma yolunda taraftar desteğini de arkasına almayı hedefliyor.