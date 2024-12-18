Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde, bir kömür madeninde kimyasal sızıntı olduğu yönünde bir ihbar alındı. İhbarın ardından hemen harekete geçen AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, madenin atık alanında kapsamlı bir araştırma yaparak, içten yanma sonucu oluşan dumanın yayıldığı bölgelere ölçüm yaptı. Yapılan değerlendirmelerde, havada tespit edilen karbonmonoksit gazının insan sağlığı açısından tehlike yaratacak seviyede olmadığı belirlendi.

Risk yok, önlemler alındı

Ekipler, alanda herhangi bir tehlike bulunmadığını doğrularken, gerekli güvenlik önlemlerini alarak bölgedeki durumu kontrol altına aldı. Olayın ardından halkın endişelenmemesi gerektiği vurgulandı.