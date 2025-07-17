Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takım, dış transferde ABD’li oyun kurucu Stanley Whittaker ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

1.83 metre boyundaki tecrübeli oyun kurucu, son olarak Rusya’nın VTB Ligi takımlarından Uralmash’ta forma giydi. Whittaker, geçtiğimiz sezon burada 16 sayı, 7 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Rusya’da dikkat çeken performans sergiledi

Geçen sezonki performansıyla öne çıkan Whittaker, Avrupa’da birçok takımın ilgisini çekmişti. Uralmash formasıyla hem skor hem de oyun kuruculuğu açısından takımına önemli katkılar sundu.

Avrupa’da birçok ülkede forma giydi

Kariyerine ABD’de başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, daha önce Avusturya, Almanya, İtalya, Litvanya gibi ülkelerde de profesyonel olarak basketbol oynadı.

Kulüp açıklamasında “birlikte hedefe” vurgusu

Aliağa Petkimspor’un resmi açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Avusturya Ligi MVP’si, geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden Uralmash formasıyla 16 sayı – 7 asist – 2 top çalma ortalamalarıyla mücadele eden etkili point guard Stanley Whittaker, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı!”