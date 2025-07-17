İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iki ayrı iddianamede sanıklar için istenen cezalar belli oldu. İhaleye fesat ve edimin ifasına fesat suçlamalarıyla hazırlanan iddianamelerde 3 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.



44 sanıklı ihaleye fesat iddianamesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir il sınırlarındaki asfalt kaplaması ve yol bakım ihalelerine ilişkin hazırlanan ilk iddianamede 20’si tutuklu 44 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar arasında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da bulunuyor.

Söz konusu şüpheliler hakkında, “İhaleye fesat karıştırmak” ve “Edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlarından 3 ila 14 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

İkinci iddianame: Araç kiralama hizmet alımı

İkinci iddianame ise, 2023 yılında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi” ile 2024 yılında “Kent Temizliği Şube Müdürlüğü” tarafından yapılan araç ve iş makinesi kiralama ihaleleriyle ilgili.

Bu kapsamda, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da bulunduğu 30'u tutuklu 56 kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklara, “Edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlaması yöneltilirken, zincirleme suç hükümleri kapsamında 3 yıl ila 12 yıl 3 ay arasında hapis cezası istendi.

Kooperatif soruşturması sürüyor

Öte yandan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun isimlerinin geçtiği ayrı bir kooperatif soruşturmasının ise sürdüğü öğrenildi.