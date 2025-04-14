TÜBİTAK destekli BilimFest Aliağa, 17-18-19 Nisan 2025 tarihlerinde Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek. Üç gün sürecek festival, her yaştan katılımcıya bilimi yaşayarak öğrenme imkânı sunacak.

Drone’dan uzaya, kodlamadan bilimsel oyunlara

Festival kapsamında Havacılık ve Uzay, Robotik Kodlama, Drone kullanımı gibi birçok alanda 65 farklı atölye çalışması düzenlenecek. Ayrıca Bilim Gösterileri, Bilim Söyleşileri, Spor ve Bilim Oyunları, mobil bilim tırları ve interaktif istasyonlar ile ziyaretçiler bilimi hem eğlenerek hem de deneyimleyerek keşfedecek.

Üç gün boyunca ücretsiz katılım

Festival 17 Nisan Perşembe günü saat 10.30’da geniş bir katılımla başlayacak ve her gün saat 09.00-17.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. 16-17 Nisan’da öğrenciler, 19 Nisan Cumartesi günü ise tüm vatandaşlar festivale katılabilecek. Tüm etkinlikler tamamen ücretsiz olacak.

Dev destekle bilim festivali

Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve SOCAR Türkiye’nin ana paydaşlığıyla düzenlenen festival, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aliağa Ticaret Odası, Gaziantep ve Konya Büyükşehir Belediyeleri, Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve daha birçok kurumun katkılarıyla hayata geçiriliyor. Yaklaşık 200 personelin görev alacağı dev organizasyon, bilim farkındalığını artırmayı hedefliyor.

“Bilim Seninle Şenlenecek” sloganıyla yola çıkan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, festivalle birlikte hem öğrencilere hem de ailelere bilimin günlük yaşamla olan bağını eğlenceli bir şekilde göstermeyi amaçlıyor.