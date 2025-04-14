Konak Belediyesi’nin 11 merkezde hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, okul öncesi dönemdeki miniklere hem ücretsiz eğitim hem de sanatla iç içe bir gelişim ortamı sunuyor. 3-5 yaş arasındaki çocuklar, bu merkezlerde yalnızca oyun oynamıyor; el sanatları öğretmeni eşliğinde düzenlenen sanat atölyelerinde hayal güçlerini kullanarak üretmenin tadına da varıyor.

Sanat atölyeleri el becerilerini güçlendiriyor

Çocukların psiko-motor gelişimini destekleyen sanat atölyeleri, merkezlerde farklı gün ve saatlerde düzenli olarak devam ediyor. Resimden kes-yapıştır çalışmalarına, geleneksel el sanatlarından basit heykelciklere kadar birçok etkinlikle minik eller yaratıcılığa uzanıyor.

Hem çocuklar hem aileler için mutluluk adresi

Konak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik vizyonuyla özellikle dezavantajlı bölgelerde hayata geçirdiği bu merkezler, sadece çocuklara değil ailelerine de nefes aldırıyor. Kadınların bakım yükünü hafifleten bu uygulama sayesinde anneler günlük hayatlarına daha rahat adapte olurken, çocuklar da güvenli ve eğitici bir ortamda büyüyor.

11. merkez Genel Başkan Özel’in katılımıyla açıldı

Geçtiğimiz aylarda açılan 11. Mutlu Çocuklar Oyun Evi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı törenle hizmete girmişti. Proje kapsamında şu anda yüzlerce çocuk, oyun ve eğitimle iç içe büyüyor.

Eğitimde fırsat eşitliği Konak’ta gerçekleşiyor

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, Konak’ta okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini gerçeğe dönüştürüyor. Eğitimden sanata, oyunlardan sosyal gelişime kadar her alanda çocukların yanında olan bu merkezler, geleceğe umutla bakan nesillerin temellerini atıyor.