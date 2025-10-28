Aliağa’da Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene protokol üyeleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Ali Güler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler de törende hazır bulundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Bayramı’nın ilk gün programı, Aliağa Kabristanlığı’ndaki şehitlik ziyareti ile sona erdi.

Kutlamaların ikinci günü, 29 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da Aliağa Kaymakamlığı makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak. Saat 10.30’da Aliağa Atatürk Stadı, öğrenci gösterileri, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Aliağa Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek Fener Alayı ve kortej, saat 19.00’da Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünden başlayacak. Aliağalılar bando ve marşlar eşliğinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüyerek etkinliği tamamlayacak. Kutlamalar, saat 20.00’de DJ Arif Güven’in performansıyla taçlanacak.