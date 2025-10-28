Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Aliağa FK, sahasında Serikspor’u 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi. Mücadele, İzmir temsilcisinin üstün performansıyla sonuçlandı.
Maçın 10. dakikasında Yusuf Erdem Gümüş’ün asistinde İbrahim Yılmaz, Aliağa FK’yı öne geçirdi: 1-0.
33. dakikada Şeref Özcan, Serikspor adına skoru eşitledi: 1-1.
35. dakikada İbrahim Yılmaz, Aliağa’yı yeniden öne taşıdı: 2-1.
74. dakikada Mustafa Saymak farkı üçledi: 3-1.
71. dakikada Ayaz Yükseloğlu Serikspor’a umut verdi: 3-2.
Maçın son anlarında Semih Ege Turgen skoru eşitledi: 3-3.
79. dakikada İbrahim Yılmaz’ın asistinde Eray Akçar, Aliağa FK’ya galibiyeti getirdi: 4-3.
Maç Detayları
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Burak Olcar, Haydar Avcı, Sabri Öğe
Sarı Kart: Yusuf Erdem Gümüş (Aliağa FK)
Aliağa FK Kadrosu
Mirza Yalçın, Kerem Paykoç, Necati Özdemir, Yusuf Erdem Gümüş, Musa Şahindere (Kaan Adar dk. 83), Mustafa Saymak (Serhat Dayan dk. 86), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet İlhan Özek, Eray Akar (Haktan Baycuman dk. 86), İbrahim Yılmaz (Yunus Emre Kahya dk. 83), Göktuğ Yılmaz (Furkan Say dk. 77)
Yedekler: Kaan Karaer, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz, Hakan Demir, Sergen Piçinciol
Teknik Direktör: Polat Çetin
Serikspor Kadrosu
Erten Ersu (Baha Karakaya dk. 46), Sertan Taşqın, Gökhan Akkan, Gökhan Karadeniz (Tunahan Başak dk. 90+1), Ayaz Yükseloğlu (Semih Ege Turgen dk. 77), Şahverdi Çetin, Şeref Özcan (Ufuk Karamancı dk. 83), İsmail Koçak, Iliya Sadygov, Salih Talha Kürçer (Süleyman Fikri Sarıdemir dk. 46), Ahmet Aşkın Pul
Yedekler: Ömer Aykaç, Yasir Dönmez, Servet Kaş
Teknik Direktör: Sergey Yuran
Goller
Aliağa FK: Yusuf Erdem Gümüş (10’), İbrahim Yılmaz (35’, 79’), Mustafa Saymak (74’)
Serikspor: Şeref Özcan, Ayaz Yükseloğlu (71’), Semih Ege Turgen (90+5’)
Maçın Önemi
Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura çıkarak taraftarını sevindirdi. Serikspor ise turnuvaya erken veda etti.