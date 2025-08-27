Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz’un 103. yılı, Aliağa’da görkemli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı için gün boyu sürecek programlar, resmi törenlerin ardından fener alayı ve ünlü rap sanatçısı Sefo’nun konseriyle zirveye ulaşacak.

Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Programda öğrencilerin şiirleri ve Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sergileyeceği zeybek gösterisi, milli duyguları bir kez daha canlandıracak. Resmi kutlamalar, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesi ve şehitlik ziyaretiyle tamamlanacak.

Binlerce Aliağalı Fener Alayında Buluşacak

Akşam saatlerinde ise Aliağa halkı, Zafer Bayramı coşkusunu fener alayı ile yaşayacak. Aliağa Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşecek yürüyüş, saat 19.30’da ENKA Spor Salonu önünden başlayacak. Belediye bandosunun marşları eşliğinde İstiklal ve Hükümet Caddesi’nden geçecek kortej, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na ulaşacak.

Sefo, Zafer Bayramı’na Özel Sahne Alacak

Zafer Bayramı kutlamalarının finalinde ise gençlerin sevgilisi Sefo sahneye çıkacak. Saat 21.00’de başlayacak konser, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Sefo’nun sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla bayram coşkusu doruğa çıkacak.

Aliağa Belediyesi, tüm vatandaşları Zafer Bayramı kutlamalarına davet ederek, milli birlik ve beraberliğin bu özel günde en güçlü şekilde yaşanacağını vurguladı.