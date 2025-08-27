Çeşme Belediyesi ve TÜDAV iş birliğiyle “TÜDAV MARU ile Piri Reis’in İzinde” yolculuğu ve “Temiz Çeşme Temiz Deniz” hareketi kapsamında düzenlenen Mavi Buluşma, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

“Etkinliğin Ötesinde, Ortak Bir Sorumluluk”

Açılış konuşmalarını yapan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, denizlerin korunmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Durmaz, bir yıl önce düzenlenen “Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı” ile başlayan sürecin büyüyerek devam ettiğini vurguladı.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise denizlerin geleceği için bilim, yerel yönetimler ve toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirterek, denizlerin korunmasının sürdürülebilir yaşamın temeli olduğunun altını çizdi.

Tarih ve Çevre Aynı Çatıda

Program kapsamında Emekli Kıdemli Deniz Albay Ali Rıza İŞİPEK, “Bir Harita, Bir Denizci: Piri Reis ve Eserleri” başlıklı sunumuyla denizcilik tarihine ışık tuttu. TÜDAV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, “Reis’in İzinde: Denizlerin Sürdürülebilirliği” konuşmasıyla güncel çevre sorunlarını gündeme taşıdı. Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan ise “Dünden Bugüne Çeşme Denizi” başlıklı konuşmasında deniz sporlarıyla çevre bilincinin nasıl birleşebileceğini anlattı.

Gelecek Nesillere Mavi Miras

Etkinliğin sonunda katılımcılara Mavi Buluşma Manifestosu dağıtıldı. Manifestoda bilim, sanat, yerel yönetim ve halkın birlikte çalışmasının değişimi mümkün kılacağı vurgulandı. Ayrıca, “Temiz Çeşme Temiz Deniz” hareketinin yalnızca Çeşme’de değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çevre seferberliği haline gelmesi gerektiği mesajı verildi.