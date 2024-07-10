Dün öğle saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesi Fatih Mahallesi Eskifoça yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, şerit ihlali yaptığı iddia edilen Okay Uygun kontrolündeki 48 AT 481 plakalı hafif ticari araç ile Yunanistan uyruklu T.P. idaresindeki 35 EN 572 plakalı Volvo marka araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Çarpışma sonucu araçta sıkışan ve durumu ağır olan Okay Uygun, ihbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Uygun, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Menemen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Okay Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer sürücü T.P.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.