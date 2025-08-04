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Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyelerinin dilek ve temennilerini dile getireceği bölümle sona erecek.

Aliağa Belediyesi, meclis toplantısını kamuoyunun şeffaf bir şekilde takip edebilmesi için canlı yayınlayacak. Toplantı, Aliağa Belediyesi’nin kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr üzerinden ve YouTube’daki resmi kanal www.youtube.com/aliagatv adresinden izlenebilecek.

Gündem, 1 Temmuz 2025 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından, başkanlıktan gelen 3 önerge ve İmar Komisyonu’ndan gelen 1 rapor meclis üyelerinin görüşüne sunulacak.

Aliağa Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısı için 5 Ağustos Salı günü saat 18.00’de bir araya gelecek. Belediye Başkanı Serkan Acar’ın başkanlığında yapılacak toplantı, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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