Sahte diplomalar ve e-imza skandalı gündemde

Türkiye’de sahte diploma ve unvan sahteciliği gündemdeki yerini korurken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) başkan ve başkan yardımcısının e-imzalarının kopyalanmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK yönetimini istifaya davet etti.

Karasu, sahte diplomaların ve e-imza kopyalamalarının milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. Kişisel verilerin sosyal medya ve yasa dışı platformlar üzerinden satışının yıllardır sürdüğünü belirten Karasu, bu konuda gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.





“BTK dahi kendi verisini koruyamıyor”

Ulaş Karasu, Siber Güvenlik Kurulu’nun da bağlı olduğu BTK’nın kendi başkan yardımcısının imzasını koruyamaz hale geldiğini söyledi. Karasu, “Ulusal güvenliğimiz tehdit altındayken, yetkili kurumlar sessiz kalıyor. Bu bir sistem açığı değil, yönetim zaafıdır” dedi.

Ayrıca Karasu, kişisel verilerin yasa dışı yollarla satıldığını daha önce gündeme getirdiğini, bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir işlem yapılmadığını da hatırlattı.





“Bakanlık önlem almakta yetersiz kaldı”

CHP’li Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na şu soruları yöneltti:

Yasadışı sorgulama panellerinin yıllardır açık hesaplar üzerinden faaliyet yürütmesine rağmen neden gerekli önlemler alınmamıştır?

Verilerin yayınlandığı ve satıldığı dijital platformlar tespit edilmiş midir? Edildiyse hangi işlemler yapılmıştır?

Kullanılan güvenlik sistemleri ne sıklıkla güncellenmekte ve denetlenmektedir?

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