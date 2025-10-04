İzmir’in Aliağa ilçesinde gemi söküm tesislerinin alanını genişletmeye yönelik planlanan proje iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kararın gerekçesi olarak bölgede yapılacak imar planı revizyonunu gösterdi.
Tartışmalı projede iptal kararı
Aliağa’da uzun süredir çevrecilerin tepkisine neden olan “Gemi Söküm ve Gemi Geri Dönüşümü Faaliyeti Alan Artışı” projesiyle ilgili Bakanlık’tan yeni açıklama geldi. Projenin iptal edildiği duyuruldu.
İptal raporunda yer alan gerekçe
Bakanlık raporunda, “Gemi dönüşüm tesislerinin bulunduğu alanda imar planı revizyonu söz konusu olduğundan, plan çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ÇED süreci başlatılacaktır. Bu nedenle mevcut ÇED süreci sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Çevre tepkileri sürüyor
Aliağa’daki gemi söküm tesisleri uzun süredir çevre kirliliği iddialarıyla gündeme geliyor. Sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı, tesislerin yarattığı çevresel etkiler nedeniyle sık sık protestolar düzenliyor.