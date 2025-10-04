Manisa’nın Kula ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir yolcu hayatını kaybederken, iki sürücü yaralandı.

Kaza yağışlı yolda meydana geldi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kula Eski Selendi Yolu Ahmetli Mahallesi Karagöl mevkiinde yaşandı. A.S. (37) yönetimindeki açık kasa kamyonet ile F.A. (42) idaresindeki otomobil, yağışın kayganlaştırdığı yolda kafa kafaya çarpıştı.

Bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Sevgi Altınbaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücüler A.S. ve F.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.