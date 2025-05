Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Azerbaycan’ın kurucu lideri merhum Heydar Aliyev’in 102. doğum yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. Programa Aliağa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülük etti.

Program protokol katılımıyla gerçekleşti

Anma etkinliğine; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti ve SOCAR temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Okul içerisinde Heydar Aliyev’in yaşamına dair resimler sergilendi. Program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Nesibova: “Bu kardeşliğin benzeri yok”

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, yaptığı konuşmada, “Azerbaycan’da devletleşme, rasyonel iç ve dış siyaset, sosyal ve ekonomik gelişme, ordu yapılanması Heydar Aliyev’le başladı. Bugün de onun izinden gidilerek gelişmektedir. Heydar Aliyev yönetimde bulunduğu süre boyunca ülkenin kalkınması için hep uğraştı. Heydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı. O Türkiye’yi seven bir devlet adamıydı. Bunu her zaman her yerde dile getiriyordu. Türkiye’de de Heydar Aliyev sevgisi ileri boyuttadır. Bugün bizim iki kardeş ülkenin ilişkisinin dünya üzerinde benzeri yoktur. Bugün ilişkilerimizin bu kadar ilerlemiş olmasının mimarı olan merhum Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Heydar Aliyev’e Allahtan rahmet diliyorum sevgi ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yahşi: “Aliyev'in mirasını geleceğe taşıyoruz”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise konuşmasında, “Bugün büyük bir devlet adamı, Azerbaycan’ın bağımsızlığının ve istikrarının mimarı merhum Heydar Aliyev’in doğumunun 102. yılında aziz hatırasını yâd etmek üzere bir araya geldik. Hayatı boyunca ülkesinin birliği, uluslararası arenada saygın bir yer edinmesi için büyük bir mücadele vermiştir En büyük hayali büyük ve güçlü Türk Milleti olan merhum Heydar Aliyev, ömrünü bu hayali gerçekleştirmeye adamıştır. Bugün onun adını taşıyan eğitim yuvasında buluşmamız büyük bir vizyonunun devamıdır. Zamanın eskitemediği, bu coğrafyada kalıcı izler bırakan Aliyev’in mirasını yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda hizmetleri hafızalardan silinmeyecek olan Merhum Heydar Aliyev’in aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Kaymakam Güney: “İki devlet tek millet düsturu yaşayacak”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, konuşmasında “Modern Azerbaycan devletinin kurucu lideri Heydar Aliyev’i doğumunun 102. yılında burada hep birlikte sevgiyle, rahmetle yad ediyoruz. Tek millet iki devlet düsturunun sonsuza dek yaşayacağına olan inancımı koruyorum. Sevgili gençler, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gerekse modern Azerbaycan’ın kurucusu büyük devlet adamı Heydar Aliyev’in ideallerini yaşatmak için çok çalışmak zorundayız başka çaresi yok” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, “Bir Ömür, Bir Millet Heydar Aliyev” adlı oratoryo sahnelendi. Öğrencilerin halk oyunları ve müzik dinletileriyle devam eden etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.