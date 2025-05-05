Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşılaşıyor. Yayın bilgileri, kanal ve saat detayları haberimizde.
Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi'nde kritik bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka, 6 Mayıs 2025 Salı günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 5 yayını
Bein Sports 5 kanalı, çeşitli platformlar aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Karşılaşma, Digiturk, Kablo TV ve internet platformları üzerinden izlenebilir.
|Platform
|Kanal Numarası
|Digiturk
|81
|Kablo TV
|236
|İnternet ve Mobil
|Bein Connect
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Bilgi
|Detay
|Maç Günü
|6 Mayıs 2025 Salı
|Başlama Saati
|19:00
|Yayın Kanalı
|Bein Sports 5
|Yayın Durumu
|Şifreli
|Karşılaşma Yeri
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul
Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçı nerede oynanacak?
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Salon, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern spor komplekslerinden biridir.