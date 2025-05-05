Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka karşılaşıyor. Yayın bilgileri, kanal ve saat detayları haberimizde.

Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde kritik bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka, 6 Mayıs 2025 Salı günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 5 yayını

Bein Sports 5 kanalı, çeşitli platformlar aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Karşılaşma, Digiturk, Kablo TV ve internet platformları üzerinden izlenebilir.

Platform Kanal Numarası
Digiturk 81
Kablo TV 236
İnternet ve Mobil Bein Connect
Yayın Durumu Şifreli
Bilgi Detay
Maç Günü 6 Mayıs 2025 Salı
Başlama Saati 19:00
Yayın Kanalı Bein Sports 5
Yayın Durumu Şifreli
Karşılaşma Yeri Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul

Fenerbahçe Beko - Karşıyaka maçı nerede oynanacak?

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Salon, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern spor komplekslerinden biridir.

Kaynak: HABER MERKEZİ