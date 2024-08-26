İzmir’in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki bir hurdalıkta sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan alevler, hurda depolama alanını sarmaya başladı. Olayın büyümesiyle birlikte çevredeki işletmelerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

İtfaiye ve su tankerleri hızla olay yerine geldi

Yangına müdahale etmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Aliağa Belediyesi’ne ait su tankerleri ve çevredeki işletmelerin yangın söndürme ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Yoğun çaba sonucu alevler hızla söndürüldü ve yangının büyümesi önlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmamışken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.