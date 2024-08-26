Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığı ziyaretinde kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile fotoğraf çektirdi. CHP’nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, fotoğrafın uygun olmadığını belirtti.

Bağcıoğlu'nun açıklamaları

Bağcıoğlu, “Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanlarının amirleridir, bu yüzden onların fotoğrafı doğal olabilir. Ancak bir parti lideriyle aynı karede olmaları uygun değil. Bu tür fotoğraflar, askeri personel arasında yanlış anlamalara ve siyasi etkilenmelere neden olabilir,” dedi.

“Siyasi partiler girerse doğru olmaz”

Ordunun siyasallaşmasının en büyük tehlike olduğunu söyleyen Bağcıoğlu, “15 Temmuz darbesi ve daha geçmişe gidersek Balkan Harbi açısından düşündüğümüzde en büyük tehlike ordunun siyasallaşması buna sembollerle de hassas olunması lazım. Burada HÜDA PAR, CHP, DEM, MHP önemli değil burada önemli olan generallerin, amirallerin sıralı amirlerin aracılığıyla fotoğraf çektirmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama bunun içine siyasi partiler girerse doğru olmaz. Geçtiğimiz günlerde Piri Reis denizaltının devir teslim töreninde bir aile fotoğrafı verildi. O fotoğrafta cumhurbaşkanı, kuvvet komutanları, Selçuk Bayraktar ve AKP eski milletvekilleri ve AKP eski ilçe başkanı da var. Yine AKP’nin mevcut milletvekilleri de bu da az önce söylediğimiz ordunun siyasallaşmasının yanında Milli Savunma Sanayinin ve savunma sanayisi faaliyetlerinin sanki tek parti tarafından siyasallaştırılmasının göstergesidir” ifadelerini kullandı.