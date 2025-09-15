İzmir’in Aliağa ilçesinde Hatundere Sanayi Sitesi’ndeki bir lastik deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Depodan yükselen siyah dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, polis ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı.
Yangın kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililer inceleme başlattı. Depoda hasarın boyutu ve malzeme durumu hakkında değerlendirmeler sürüyor.