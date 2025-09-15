Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasına ilişkin davada savcılık esas hakkında mütalaasını açıkladı. Otel sahibi ve yöneticiler, 78 kişinin ölümünden ve 35 kişinin yaralanmasından “olası kast” kapsamında sorumlu tutuluyor.

Savcılık, otel sahibi Halit Ergül, otelin yönetim kurulu üyesi ve Ergül’ün damadı Emir Aras, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla kasten yaralama suçundan ceza talep etti.

Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılmaları istendi.

Bolu Grand Kartal Otel yangını, Türkiye tarihinin en büyük otel kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayda 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Savcılık, olayın sorumlularının cezalandırılması için hukuki süreçte ağır yaptırımlar talep ediyor.