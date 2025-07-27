Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Ambulansla hastaneye kaldırılan C.E’nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Arazöz ve teknik kurtarma araçlarıyla kuyuya inen itfaiye personeli, dar alanda gerçekleştirdiği dikkatli çalışma sonucunda yurttaşı bulunduğu noktadan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan incelemede, 35 yaşındaki C.E’nin Sanayi Caddesi’ndeki dolgu sahasında açılan yaklaşık 15 metre derinliğinde ve 65 santimetre genişliğindeki fore kazık kuyusuna düştüğü belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Aliağa ekipleri, Bozköy Mahallesi’nde bir kişinin kuyuya düştüğü yönündeki ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 15 metre derinliğindeki fore kazık kuyusuna düşen bir yurttaş, İzmir İtfaiyesi’nin hızlı ve koordineli müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.